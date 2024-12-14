В Суздале открылась выставка работ Бориса Кустодиева

Выставка «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия» впервые открылась в Суздале Владимирской области и посвящена празднованию 1000-летия города, сообщили в пресс-службе Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.





Проект реализовал Владимиро-Суздальский музей-заповедник при активном участии ведущих федеральных музеев России.





Экспозиция разместилась в Крестовой палате Суздальского кремля. Подготовка к открытию шла весь 2024 год. Коллектив Владимиро-Суздальского музея-заповедника сумел объединить на одной площадке работы художника из Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея при Академии художеств, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Музея-заповедника «Петергоф», Государственного театрального музея имени А. А. Бахрушина, Нижегородского государственного музея, Саратовского государственного музея имени А. Н. Радищева и Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.





Выставка рассказывает о жизненном пути Бориса Кустодиева. Знакомство с произведениями художника позволяет погрузиться в образ подлинной России — с ярмарками, гуляньями, православными праздниками, прекрасной природой и архитектурой.





Выставка будет работать до 25 февраля 2025 года.









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