Состоялась премьера фильма о Русском академическом оркестре Новосибирской филармонии

Премьера фильма «Осиротевший» о Русском академическом оркестре Новосибирской филармонии прошла 14 декабря, в день памяти худрука и главного дирижера Владимира Гусева, который руководил оркестром почти 50 лет.





Народный артист России Владимир Гусев, ушедший из жизни 14 декабря 2023 года, руководил коллективом с 1977 года. Фильм включает интервью, съемки выступлений оркестра по радио, телевидению. Над фильмом работал весь музыкальный коллектив.





По словам режиссера проекта Ирины Белкиной, группа выезжала в различные точки города, где оркестр играл под башнями Технопарка, в парке «Арена», на крыше филармонии, на Монументе Славы. Значительная часть фильма рассказывает о 1960–1980-годах, когда коллектив был на пике популярности, передает ТАСС





Русский академический оркестр Новосибирской филармонии — один из старейших профессиональных музыкальных коллективов страны. Владимир Гусев пригласил в коллектив квалифицированных музыкантов, расширил репертуар, который сейчас насчитывает 5 тыс. произведений. Их авторами частично являются сибирские композиторы. За вклад в развитие отечественной культуры оркестр народных инструментов получил звание академического. В 2027 году оркестру исполнится 100 лет.





Фильм снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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