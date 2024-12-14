Определены победители конкурсного отбора на поддержку производства национальных фильмов

14.12.2024

Определены победители конкурсного отбора на поддержку производства национальных фильмов
Минкультуры России определило список победителей конкурсного отбора на поддержку производства национальных фильмов в 2024 году — из 1147 заявок были поддержаны 151, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.

Среди них — дебютные, авторские экспериментальные картины, детские и юношеские, исторические и приключенческие, семейные фильмы, картины, посвященные теме СВО, и другие. Поддержаны такие проекты, как, например: «Лермонтов», «Таня и космонавт», «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа», «Хозяйка Медной горы», «Старик и Вера», «Уроки музыки», «Позывной «Аскет», «Мы одной крови», «Доброволец», «Первая космическая», «Я стану капитаном» и другие. 

С полным списком можно ознакомиться здесь


Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой