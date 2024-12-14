Определены победители конкурсного отбора на поддержку производства национальных фильмов

Минкультуры России определило список победителей конкурсного отбора на поддержку производства национальных фильмов в 2024 году — из 1147 заявок были поддержаны 151, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





Среди них — дебютные, авторские экспериментальные картины, детские и юношеские, исторические и приключенческие, семейные фильмы, картины, посвященные теме СВО, и другие. Поддержаны такие проекты, как, например: «Лермонтов», «Таня и космонавт», «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа», «Хозяйка Медной горы», «Старик и Вера», «Уроки музыки», «Позывной «Аскет», «Мы одной крови», «Доброволец», «Первая космическая», «Я стану капитаном» и другие.





С полным списком можно ознакомиться здесь









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой