В Воронеже открылась выставка «Кружево Русского Севера»

Более 50 предметов из собрания кружева Кирилло-Белозерского музея-заповедника Вологодской области представили на выставке в Воронеже, сообщили в пресс-службе краеведческого музея.





Посетители могут увидеть работы конца XIX века и до нашего времени в широком многообразии: показаны кружевные детали женского костюма и уникальные выставочные панно. Вологодское кружево отличается тем, что его выполняют вручную переплетением нитей с помощью деревянных палочек-коклюшек. Ажурные узоры часто напоминают снежинки.





В экспозиции — работы ведущих вологодских мастериц: заслуженных художниц России Галины Мамровской и Ангелины Ракчеевой, а также кружевниц Надежды Веселовой, Марины Пальниковой, Татьяны Смирновой и других. Среди работ Мамровской представлено панно «Спасительное пристанище для душ», которое выполнено в единственном экземпляре по заказу музея, а также сколок и технический рисунок работы, без которых нельзя выполнить кружевное изделие. На панно представлен Кирилл Белозерский — основатель Кирилло-Белозерского монастыря.





Выставка будет работать до 2 февраля 2025 года.