Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Раисы Максимовой.





«Не стало Раисы Викторовны Максимовой — одной из выдающихся, ярких, талантливых и обаятельных актрис. Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и всех нас.





В Раисе Викторовне органично сочетались драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие сыграть множество запоминающихся ролей на сцене и в кино. Создавая разноплановые образы, она умела точно передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера. Именно поэтому фильмы и спектакли с её участием неизменно привлекали внимание широкой публики, пользовались огромной популярностью, покорили сердца миллионов зрителей», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Правительства РФ.





Как отметил премьер-министр, Раиса Викторовна являлась примером преданности профессии и легендарному Московскому художественному театру имени А.П. Чехова. Была незаурядным, открытым, душевно щедрым человеком. Такой она и останется в памяти всех, кто её знал и ценил.





«Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким Раисы Викторовны Максимовой, всем её поклонникам», — заключил он.





Как ранее сообщала газета « Культура », заслуженная артистка России Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни 11 декабря. С 1956 года она работала в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Артистка также оставила заметный след в кинематографе. Ее дебютом на экране стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот», вышедшей в 1958 году. В дальнейшем Максимова сыграла в таких фильмах, как «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь...», а также в сериале «Закон и порядок».









Фото: скриншот Youtube