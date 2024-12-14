В Эрмитаже отметили День волонтера

Этот праздник стал ежегодной традицией, начиная с 2003 года, когда в музее появилась Служба волонтеров, сообщает Телеграм-канал музея.





В 2024 году в Эрмитаже проходила выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России», поэтому главным героем праздника стал всем известный барон в исполнении начальника Службы волонтеров Михаила Кожуховского.





К подготовке большого эрмитажного проекта, посвященного Мюнхгаузену, волонтеры имели самое непосредственное отношение: они разрабатывали и проводили художественные мастер-классы, игры и викторины.





На следующий год волонтеры готовят образовательные программы, посвященные культуре Китая. Поэтому на День волонтера гости должны были прийти в костюмах, связанных с этой страной. В мероприятии участвовал художник и каллиграф, преподаватель СПбГУ Ту Чжунь.









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