Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

14.12.2024
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР, старейшины МХТ им. Чехова Раисы Максимовой.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Раисы Викторовны Максимовой. Народная актриса России Раиса Максимова посвятила себя беззаветному служению искусству, за годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей. Добрая память о Раисе Максимовой навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и всех поклонников ее самобытного дарования», — отметил Владимир Путин в телеграмме, которую зачитали на церемонии прощания с Раисой Максимовой в Художественном театре, передает ТАСС
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Как ранее сообщала газета «Культура
», заслуженная артистка России Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни 11 декабря. С 1956 года она работала в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Артистка также оставила заметный след в кинематографе. Ее дебютом на экране стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот», вышедшей в 1958 году. В дальнейшем Максимова сыграла в таких фильмах, как «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь...», а также в сериале «Закон и порядок».
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