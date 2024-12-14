Хабаровский музыкальный театр покажет две премьеры на гастролях в Южно-Сахалинске

Артисты Хабаровского краевого академического музыкального театра представят премьеры в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.





На сцене Сахалинской филармонии в рамках федеральной программы «Большие гастроли» 17 и 18 декабря пройдут одноактный балет «Метель» на музыку Георгия Свиридова и музыкальная поэма «Мцыри» режиссера-постановщика Федора Шалагина.





Гастрольная группа включает артистов-вокалистов, артистов хора и балета, технических специалистов, руководство и художественно-постановочную команду.





По словам директора театра Евгении Ремус, последний раз Хабаровский музыкальный театр был на гастролях на Сахалине десять лет назад. Благодаря межрегиональной программе «Большие гастроли» зрители Южно-Сахалинска увидят новые постановки. Директор театра поблагодарила Минкультуры России и «Росконцерт» за возможность отправиться на гастроли.





Благодаря поддержке правительства Хабаровского края в январе 2025 года музыкальный театр побывает на гастролях в Москве, а в феврале представит премьеры на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.









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