Театр Российской Армии приглашает на «Рождественский фестиваль»

«Рождественский фестиваль» пройдет в Театре Российской Армии с 14 декабря 2024 по 8 января 2025 года, сообщили в пресс-службе театра.





На самой большой драматической сцене Европы покажут не один, а пять новогодних спектаклей для детей. Среди них — «Сказка о царе Салтане», «Летучий корабль», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Новогодние приключения Нильса» и «Новогодний побег игрушек». Эти истории объединяет вера в дружбу, мечту и новогоднее волшебство.





В течение новогодних и рождественских праздников в театре состоится 43 показа детских спектаклей. Юные зрители смогут поучаствовать в мастер-классах, для них организуют зоны с аквагримом и праздничные фотозоны, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.









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