В Москве состоялся молодежный форум «Будущее Русского мира»

С 3 по 8 декабря в Москве прошел Международный молодежный форум «Будущее Русского мира», собравший 50 молодых соотечественников из 27 стран, включая государства постсоветского пространства, Европу, Азию, Африку и Ближний Восток. Участники были отобраны экспертами по итогам конкурсных процедур, и всего на форум поступило 443 заявки из 82 стран.





Форум открыл директор Московского Дома соотечественника Дмитрий Кожаев. С приветственным словом к участникам обратился Алексей Роскошный, начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. Также с поздравлениями выступили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов.





В первый день форума состоялось выступление Московского казачьего ансамбля песни и танца. В завершающий день мероприятия участники смогли посетить мастер-классы, организованные директором Федерального центра гуманитарных практик РГГУ Алексеем Пищулиным и продюсером киберпутеводителя «Это моя земля» Андреем Сулейковым. В рамках мастер-классов участники изучили приемы сторителлинга и возможности его использования для продвижения своих проектов.





Во время встречи с Ярославом Скворцовым, деканом факультета международной журналистики, участники узнали о современных тенденциях в российской и зарубежной журналистике. Завершение образовательной программы состоялось с участием представителей общества «Русская молодежь Америки» Игоря Кочана и Марии Поповой, которые поделились ценными советами по созданию интересного и вовлекающего контента.









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