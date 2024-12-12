Денис Мацуев впервые выступил с Оренбургским симфоническим оркестром

В Оренбурге открылся музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Концерт, который положил начало событию, провел Оренбургский государственный симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Ткаченко. Это выступление стало первым официальным представлением нового коллектива, созданного в 2024 году, который выступил на одной сцене с известным российским пианистом и лауреатами Международного конкурса имени П. И. Чайковского.





Мацуев поделился своими эмоциями, отметив, что это событие стало его давней мечтой и историческим моментом для региона. Он подчеркнул, что теперь у оркестра есть возможность реализовывать разнообразные программы, а зрители уже оценили это событие, так как зал распродан на несколько месяцев вперед, передает ТАСС.





Пианист также отметил , что публика получила шанс наслаждаться симфонической музыкой в исполнении талантливых музыкантов. В то же время он указал на то, что оренбургский оркестр из 70 человек пока еще считается малым симфоническим коллективом и имеет потенциал для дальнейшего развития. Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев назвал презентацию оркестра подарком для жителей региона в честь двойного юбилея: 280 лет со дня основания Оренбургской губернии и 90 лет Оренбургской области.





В первый день фестиваля Мацуев исполнил Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова. В программе также прозвучали произведения Паганини, Чайковского, Борна и Мендельсона. В числе солистов выступили лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского: скрипачка Мария Лундина, виолончелист Александр Рамм, флейтистка София Виланд, сопрано Валентина Феденеева и пианистка Варвара Заруднева.





Фестиваль продолжится в Оренбурге 13 и 23 декабря. Во второй день Мацуев проведет сольный концерт, а 23 декабря запланировано выступление пианистов Николая Кузнецова и Станислава Корчагина с Оренбургским государственным симфоническим оркестром. Первое отделение концерта откроет Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, а во втором отделении исполнится Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал