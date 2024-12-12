В Кириллове открылась первая выставка работ художника Николая Викулова

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике состоялось открытие персональной выставки известного череповецкого художника Николая Викулова, которому исполнилось 88 лет. Это событие стало первым представлением его работ в Кириллове. Ранее произведения Викулова демонстрировались в различных городах России, а также находятся в музеях и частных коллекциях как в стране, так и за рубежом. На выставке под названием «Про жизнь» представили около 200 работ, начиная с 1960-х годов.





Генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов отметил, что Викулов сам представил свои картины, изображающие как деревенскую, так и городскую жизнь. В экспозиции представлены не только живописные работы, но и графика, а также арт-объекты из личной коллекции художника и собрания Музея фресок Дионисия, пишет ТАСС. Самые ранние произведения датируются 60-ми годами XX века, а самые последние созданы в настоящее время.





Большинство работ Викулова отражают реалистичное изображение деревенской жизни. Художник родился в 1936 году и начал свой путь в искусстве, рисуя угольками на беленой печке. Первые его работы представляли собой портреты советских деятелей, выполненные по фотографиям из учебников. Викулов известен не только как пейзажист, но и как оформитель: он создавал вывески для череповецкого кинотеатра «Современник», разрабатывал панно для железнодорожного вокзала в Череповце и оформлял учебные заведения. Кроме того, он долгое время работал художником на телевидении.





Викулов поделился своим творческим процессом, отметив, что каждая картина требует особого подхода. Сначала он формулирует задумку, затем ищет эскизы и делает зарисовки. Художник работает на основе восприятия, стремясь передать свои ощущения на холсте. На создание некоторых работ уходит много времени — порой это занимает годы.





Произведения Николая Викулова уже были представлены в таких городах, как Мурманск, Вологда, Череповец, Псков и Москва. Художник получил серебряную медаль журнала «Русская галерея XXI век» в номинации «Жанровая живопись» и золотую медаль Союза художников России за «Духовность. Традиции. Мастерство». Его работы находятся в музеях современного искусства и галереях как в России, так и за границей. Выставка будет открыта для посетителей до 26 января.









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