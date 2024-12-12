На «Кинопоиске» выйдет юбилейный эпизод к 10-летию сериала «Мажор»

С 21 декабря на «Кинопоиске» выйдет юбилейный спецэпизод «Мажор 10 лет», посвященный десятилетию популярного сериала «Мажор». Пресс-служба платформы сообщила об этом «Газете.Ru».





К моменту выхода спецэпизода команда проекта погрузится в феномен популярности франшизы и поделится любимыми моментами со съемок. Актеры Павел Прилучный, Павел Чинарев, Игорь Жижикин, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Денис Шведов, Владимир Селезнев, Карина Разумовская, а также режиссеры Константин Статский, Максим Полинский, Николай Булыгин, Игорь Твердохлебов, Нурбек Эген, Никита Власов и Егор Чичканов, а также сценаристы Сергей Калужанов и Олег Маловичко, примут участие в проекте.





Максим Полинский выступает автором идеи и режиссером юбилейного эпизода. Он заметил, что «Мажор» стал одним из самых успешных российских сериалов, который не оставляет зрителей равнодушными. Прилучный добавил, что в проекте сложилась отличная актерская и съемочная команда, благодаря чему работа идет с интересом и увлечением. По его словам, высокая планка, поставленная с самого начала, помогла всем участникам проекта влюбиться в сценарий и стремиться к качественному исполнению своих ролей.









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