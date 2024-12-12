Умер актер театра и кино Владимир Зимников

12 декабря 2023 года на 73-м году жизни скончался советский и российский актер театра, кино и телевидения Владимир Иванович Зимников. Более пятидесяти лет он посвятил своей творческой карьере.





Владимир Зимников родился в 1950 году и в 1972 году завершил обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, получив диплом по специальности «Актер драмы и кино». Первые шаги на сцене артист сделал в Ленинградском Малом драматическом театре, где сыграл в спектакле «Судьба барабанщика» по произведению Гайдара. Затем он продолжил свою карьеру в Куйбышевском ТЮЗе, где проявил себя как талантливый актер, запомнившийся зрителям в ролях Дубровского, Фигаро из пьесы Бомарше и Фомы Коршунова из «Донских рассказов» Шолохова. За эту роль Зимников получил звание лауреата областного смотра-конкурса профессиональной творческой молодежи.





После работы в Куйбышевском ТЮЗе его карьера продолжилась в Брянском государственном драматическом театре, а также в театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена» и «Понедельник». С 2007 года он вновь стал частью родного самарского ТЮЗа, известного как «СамАрта».





На телевидении Зимников снялся в сериале «Жизнь и судьба» режиссера Урсуляка и в драме «Зоя». Некролог актера появился на сайте его театра, но подробности смерти не были раскрыты.









Фото: YouTube