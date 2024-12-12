В Петербурге открылась фотовыставка о Ленинграде 1970-1980-х

В Санкт-Петербурге представили выставку, которая погружает зрителей в атмосферу Ленинграда 1970-1980-х годов через фотоснимки его жителей. Экспозиция организована Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Как рассказала ТАСС Елена Кононенко, хранитель коллекции петербургского отделения ВООПИиК, многие фотографии отражают архитектурные памятники и ансамбли, которые за время перестройки претерпели значительные изменения.





Кононенко подчеркнула , что с распадом Советского Союза и переходом к новой реальности в 1990-х годах закончилась целая эпоха, однако фотографии остались. Она отметила интерес, который возник в последние годы при попытке разобраться в данной коллекции. Спустя 40-50 лет образы города, запечатленные фотографами-любителями, кардинально изменились, и возвращение этих снимков в публичное пространство позволит существенно дополнить исторический портрет Петербурга.





Временная экспозиция включает жанровые фотографии, изображающие различные архитектурные памятники, ансамбли и людей — неотъемлемую часть петербургских фотоизображений. Некоторые работы фиксируют здания, которые впоследствии сильно преобразовались, предоставляя уникальную возможность увидеть их первоначальный облик.





Для многих участников конкурса «Отечество» эти фотоснимки стали первым шагом к профессиональному признанию. Выставка включает дебютные работы таких знаковых фотографов, как Александр Китаев и Евгений Мохорев.





Выставка будет доступна для посетителей до 15 января 2025 года.









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