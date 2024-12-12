Музей Победы проведет конкурс «Новогодняя метелица»

14 декабря в Музее Победы пройдет VIII Российский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новогодняя метелица». В Зале Жуков юные артисты представят танцевальные номера, посвященные зиме и новогодним праздникам.





Конкурс включает несколько номинаций, среди которых «Хореография», «Классический танец», «Народный танец», «Эстрадный танец» и «Современная хореография». Участниками станут дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Ожидается, что более 200 талантливых ребят приедут из Москвы, Московской области, Волгограда и Ярославля.





Во время концерта жюри оценит мастерство и артистизм участников. Лучшие танцевальные коллективы будут награждены дипломами, памятными статуэтками, медалями и сладкими подарками к новогодним праздникам. Организацию фестиваля осуществляет проект «Культура мира».





Посетители музея смогут стать зрителями этого праздничного события, которое начнется в 12:30.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы