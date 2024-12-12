Игорь Крутой поблагодарил Владимира Путина за государственную награду

12.12.2024

Игорь Крутой поблагодарил Владимира Путина за государственную награду
Народный артист Российской Федерации Игорь Крутой был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ходе церемонии награждения он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и подчеркнул, что это признание не только для него, но и символ культурной миссии, которую артисты несут в своих сердцах.

Игорь Крутой отметил, что момент вызывает у него волнение, поскольку награда имеет высокое значение. Он также добавил, что культура представляет собой душу нации, ее историю и будущее.

Артист также пообещал продолжать работать и творить во благо своей страны, подчеркивая важность культурной деятельности для общества. Церемония награждения состоялась в Кремле.


Фото: YouTube