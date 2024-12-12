Игорь Крутой поблагодарил Владимира Путина за государственную награду

Народный артист Российской Федерации Игорь Крутой был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ходе церемонии награждения он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и подчеркнул, что это признание не только для него, но и символ культурной миссии, которую артисты несут в своих сердцах.





Игорь Крутой отметил, что момент вызывает у него волнение, поскольку награда имеет высокое значение. Он также добавил, что культура представляет собой душу нации, ее историю и будущее.





Артист также пообещал продолжать работать и творить во благо своей страны, подчеркивая важность культурной деятельности для общества. Церемония награждения состоялась в Кремле.









Фото: YouTube