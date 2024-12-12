В Мумбаи стартовал фестиваль российского кино

В индийском Мумбаи стартовал фестиваль российского кино, сообщила ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова. Она отметила, что мероприятие организовано «Роскино» и проходит в стране в третий раз после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. По ее словам, интерес к показам фильмов огромный, что подтверждается полными залами.





На церемонии открытия фестиваля зрителям представили фильм «Триумф» (2024) режиссера Михаила Лукачевского. Лента рассказывает о тренере по вольной борьбе Дмитрии Коркине и его воспитанниках, которые достигли успеха на Олимпийских играх. В пятницу показы продолжатся в Нью-Дели с картины «Сто лет тому вперед» (2024) Александра Андрющенко, основанной на одноименном советском романе Кира Булычева, который является частью цикла об Алисе Селезневой.





Программа фестиваля включает также фильмы «Лед 3» (2024) Юрия Хмельницкого, «Летучий корабль» (2024) Ильи Учителя и «Пираты галактики Барракуда» (2024) Антона Борматова.





Елена Ремизова подчеркнула, что после каждого фестиваля зрители выражают желание видеть больше российских фильмов в Индии. Она уверена, что такие кинофестивали способствуют укреплению культурных связей и возрождению интереса индийской аудитории к российскому кинематографу. Ремизова выразила надежду на то, что подобные мероприятия будут проводиться два, три или даже четыре раза в год в различных городах Индии. Фестиваль продлится в Нью-Дели и Мумбаи до 15 декабря.









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