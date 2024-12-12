Директор ГМИИ имени Пушкина представила планы музея на 2025 год

Директор ГМИИ имени Пушкина представила планы музея на 2025 год

12.12.2024

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева представила планы музея на 2025 год, сообщив о предстоящих выставках, приуроченных к юбилею Победы и посвященных наследию известных российских коллекционеров.

Весной в Главном здании музея откроется значимая выставка «Вернуть будущему», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Экспозиция расскажет о судьбах мировых шедевров, которые после пожаров в берлинском бункере Фридрихсхайн в мае 1945 года были направлены на реставрацию в ГМИИ. Кроме того, выставку дополнит проект современного художника, который будет посвящен утраченным памятникам искусства.

Осенью запланирована масштабная выставка, представляющая коллекцию князей Барятинских — одну из крупнейших художественных ценностей России. Посетители смогут увидеть работы выдающихся европейских художников XVII–XIX веков, включая Альбрехта Дюрера, Каспара Давида Фридриха и Луку Джордано.

В первой половине 2025 года в Галерее искусства стран Европы и Америки пройдет выставка графики под названием «Энгр, Делакруа, Домье и другие». В рамках этой экспозиции планируется показать около 150 произведений европейских мастеров XIX века, большая часть которых станет доступной широкой публике впервые.

Региональные филиалы музея активно участвуют в выставочной деятельности. В Волго-Вятском филиале в Нижнем Новгороде пройдет выставка «Вечное барокко», которая будет исследовать диалог современных российских художников с произведениями XVIII века. Также запланирован проект, посвященный понятию дома в искусстве. В филиале во Владикавказе откроется выставка «Осетинская скульптура», собравшая знаковые работы местных авторов.

ГМИИ продолжит показывать выставку «Древний Египет. Искусство бессмертия» в российских регионах. В этом году проект уже прошел во Владивостоке, Новосибирске и Нижнем Новгороде, а в новом сезоне выставка отправится в Рязань и Салехард.


Фото: Минкультуры России / Telegram-канал