Директор ГМИИ имени Пушкина представила планы музея на 2025 год

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева представила планы музея на 2025 год, сообщив о предстоящих выставках, приуроченных к юбилею Победы и посвященных наследию известных российских коллекционеров.





Весной в Главном здании музея откроется значимая выставка «Вернуть будущему», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Экспозиция расскажет о судьбах мировых шедевров, которые после пожаров в берлинском бункере Фридрихсхайн в мае 1945 года были направлены на реставрацию в ГМИИ. Кроме того, выставку дополнит проект современного художника, который будет посвящен утраченным памятникам искусства.





Осенью запланирована масштабная выставка, представляющая коллекцию князей Барятинских — одну из крупнейших художественных ценностей России. Посетители смогут увидеть работы выдающихся европейских художников XVII–XIX веков, включая Альбрехта Дюрера, Каспара Давида Фридриха и Луку Джордано.





В первой половине 2025 года в Галерее искусства стран Европы и Америки пройдет выставка графики под названием «Энгр, Делакруа, Домье и другие». В рамках этой экспозиции планируется показать около 150 произведений европейских мастеров XIX века, большая часть которых станет доступной широкой публике впервые.





Региональные филиалы музея активно участвуют в выставочной деятельности. В Волго-Вятском филиале в Нижнем Новгороде пройдет выставка «Вечное барокко», которая будет исследовать диалог современных российских художников с произведениями XVIII века. Также запланирован проект, посвященный понятию дома в искусстве. В филиале во Владикавказе откроется выставка «Осетинская скульптура», собравшая знаковые работы местных авторов.





ГМИИ продолжит показывать выставку «Древний Египет. Искусство бессмертия» в российских регионах. В этом году проект уже прошел во Владивостоке, Новосибирске и Нижнем Новгороде, а в новом сезоне выставка отправится в Рязань и Салехард.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал