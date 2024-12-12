Третьяковская Галерея готовит ряд монографических проектов

Третьяковская галерея представила амбициозный план выставок на 2025 год. В начале года стартует масштабная ретроспективная выставка художника Франциско Инфанте под названием «Формула бесконечности». Этот проект станет первой подобной выставкой в галерее и позволит зрителям глубже понять творчество одной из ключевых фигур отечественного искусства второй половины XX века, исследовавшего визуальные формы через кинетические объекты и инсталляции.





Весной в Новой Третьяковке пройдет выставка «Путь на Восток», которая впервые полноценно представит ориентальную часть коллекции галереи. В рамках проекта будут показаны работы русских художников, трудившихся в Центральной Азии в XX веке. Экспозиция расскажет о вдохновении, которое художники черпали из природы и колорита этих регионов, а также о том, как различные культуры взаимодействуют в искусстве.





В 2025 году запланированы и крупные монографические выставки. Одним из значимых проектов станет выставка, посвященная Борису Кустодиеву. На двух этажах Инженерного корпуса разместят около 200 произведений, отражающих дореволюционную жизнь России. Также в корпусе на Кадашевской набережной пройдет выставка Ильи Машкова, включающая более 150 работ мастера и уникальные материалы из его фотоархива.





Летним событием года станет проект «Карл Брюллов», приуроченный к 225-летию со дня рождения великого русского художника. В экспозиции будут представлены его знаковые работы, включая шедевр «Последний день Помпеи» из Русского музея, а также менее известные религиозные композиции, связанные с росписями Исаакиевского собора.





К 80-летию Великой Победы откроется выставка «1418 дней», которая продемонстрирует около 250 произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны. Экспозиция, собравшая уникальные работы и архивные материалы, расскажет о стойкости и героизме русского народа в годы войны.





Кроме того, Третьяковская галерея впервые представит свой выставочный проект в Санкт-Петербурге под названием «Россия 1925–2025». В Центральном выставочном зале «Манеж» зрители смогут увидеть произведения классиков отечественного искусства последнего столетия, включая пространственные конструкции Эрика Булатова и «документальные» картины Михаила Рогинского.





На площадке галереи в Самаре запланирована выставка «Коллекционер Иван Морозов. От Ван Гога до Авангарда», которая впервые представит в городе знаменитую коллекцию мецената. Посетители увидят шедевры таких мастеров, как Моне, Сезанн, Коровин, Бенуа и Грабарь. Во Владивостоке организуют интерактивные выставки, посвященные дальневосточным авангардистам и образу моря в религиозном искусстве.









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