Владимир Путин назвал Александру Пахмутову мелодией России и ее народа

Президент России Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову золотой звездой героя труда России, подчеркнув значимость ее творчества для народа. Он отметил, что песни Пахмутовой стали близкими и любимыми для многих поколений, объединяя людей.





На церемонии вручения государственных наград в Кремле президент выразил восхищение творчеством композитора и подчеркнул, что она олицетворяет мелодию страны и ее народа. Путин также отметил, что Пахмутова заслужила это высокое звание за свой вклад в культуру.





После вручения награды между Путиным и Пахмутовой состоялся теплый разговор. Композитор не воспользовалась трибуной и микрофоном, но с искренним энтузиазмом пожелала президенту, чтобы все становилось только лучше. Путин, не отпуская руку Пахмутовой после рукопожатия, внимательно слушал ее, а затем с благодарностью поцеловал ей руку.









Фото: Kremlin.ru