Историческая библиотека провела встречу с Героями России «СВОими глазами»

В Государственной публичной исторической библиотеке в День Героев Отечества прошло мероприятие «СВОими глазами».



Встреча с Героями России прошла в рамках работы военно-исторического клуба «О доблестях, о подвиге, о славе» при поддержке Военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации».



В рамках мероприятия военные рассказали о своих буднях, военном опыте, фронтовом быте.



В учреждении также открылась планшетная фотовыставка «Герои и подвиги», посвященная участию сотрудников и выпускников Военного университета имени князя Александра Невского в Специальной военной операции. В экспозиции представлены 22 портрета выпускников, удостоенных звания Героя Российской Федерации.