В Москве отреставрируют сталинские высотки

В Москве специалисты отреставрируют сталинские высотки.



Об этом в четверг рассказал мэр столицы Сергей Собянин.



«Возвращаем исторический облик знаменитым сталинским высоткам столицы. Это одни из самых узнаваемых зданий в городе. Всего их, как известно, семь, каждая — объект культурного наследия. Работы ведем или планируем пока в трех из них», — говорится в сообщении мэра, опубликованном в Telegram-канале.



По словам Собянина, специалисты уже привели в порядок жилые корпуса сталинской высотки на площади Красных Ворот. В рамках программы капремонта жилфонда был расчищен лепной декор, восполнены утраты, установлены деревянные поручни балконного ограждения, восстановлен штукатурный слой. Зданию вернули изначальный цвет, воссоздали окна с латунной фурнитурой, балюстраду кровли. Были также приведены масштабные работы по стилобату, на фасады были возвращены светильники 50-х годов. В наступающем году специалисты завершат работы подъездах, где сохранился лепной декор, метлахская плитка, металлические ограждения.









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