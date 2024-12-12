Русский музей продлил выставку об Императрице Марии Александровне

Русский музей и Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество запускают бесплатный аудиогид по экспозиции «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения», передает пресс-служба музея.



Отмечается, что выставку в Михайловском замке продлили до 10 марта 2025 года по многочисленным просьбам.



Аудиогид позволит познакомиться с популярной экспозицией, узнать интересные факты о представленных экспонатах, главных героях выставки.



В экспозиции представлены более 300 предметов из музеев России, связанных с жизнью, эпохой, семьей и благотворительной деятельностью Императрицы Марии Александровны.



Вниманию посетителей представлены портреты, живописные полотна, артефакты, мемориальные предметы, архивные документы и фотографии из ведущих государственных музеев и архивов России.





Фото: пресс-служба Русского музея