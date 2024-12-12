Мишустин пригласил страны СНГ к участию в «Интервидении»

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил страны Содружества Независимых Государств (СНГ) к участию в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение».



«Ведем подготовку к предстоящему в следующем году первому Международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Приглашаем все государства СНГ принять участие в этом проекте», — приводит ТАСС слова Мишустина с заседания Совета глав правительств СНГ.



«Интервидение» — песенный конкурс, который существовал в 1946-1993 годах и проводился Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT). Конкурс проводился в 1965-1977 годах по аналогии с «Евровидением» — премии Европейского вещательного союза, отколовшегося от OIRT.



Участие в «Интервидении» принимали не только страны, близкие СССР, но также Австрия, Канада, Нидерланды, Финляндия и другие.









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