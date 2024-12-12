В «Иностранке» прошел телемост писателей России и Казахстана

В Библиотеке иностранной литературы прошел телемост «Литературная гостиная: детские писатели России и Казахстана», передает пресс-служба Минкультуры России.



Мероприятие прошло в сотрудничестве с Национальной академической библиотекой Казахстана. Участие во встрече приняли детские писатели Алена Кашура и Заура Туреханова.



Целью проекта стало взаимное ознакомление с современной детской литературой России и Казахстана, обсуждение вопросов перевода, книгоиздания.



Писатели, участвовавшие в мероприятии, представили свои недавно вышедшие книги, ответили на вопросы читателей.





Фото: пресс-служба Минкультуры России