В «Иностранке» прошел телемост писателей России и Казахстана

12.12.2024

В «Иностранке» прошел телемост писателей России и Казахстана
В Библиотеке иностранной литературы прошел телемост «Литературная гостиная: детские писатели России и Казахстана», передает пресс-служба Минкультуры России.

Мероприятие прошло в сотрудничестве с Национальной академической библиотекой Казахстана. Участие во встрече приняли детские писатели Алена Кашура и Заура Туреханова.

Целью проекта стало взаимное ознакомление с современной детской литературой России и Казахстана, обсуждение вопросов перевода, книгоиздания.

Писатели, участвовавшие в мероприятии, представили свои недавно вышедшие книги, ответили на вопросы читателей.

Фото: пресс-служба Минкультуры России