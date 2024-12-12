Первый канал и «Дирекция кино» начали работу над фильмом «Бейрут»

В России стартовала работа над художественным фильмом «Бейрут».



Производством проекта занимаются Первый канал совместно с кинокомпанией «Дирекция кино», передает пресс-служба телеканала. Продюсерами фильма выступают Константин Эрнст и Анатолий Максимов.



В настоящее время идет подготовительная работа. В ленте будут задействованы звезды российского кино. Съемки пройдут в Марокко, Турции, Москве.



По словам Максимова, временем действия будущей картины станет 1985 год — мир накануне глобальных перемен, пограничное время.









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