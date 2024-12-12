Первый канал и «Дирекция кино» начали работу над фильмом «Бейрут»

Целью проекта стало взаимное ознакомление с современной детской литературой России и Казахстана.
В Третьяковской галерее откроется выставочный проект, посвященный масштабной реставрации полотна.
Продюсерами фильма выступают Константин Эрнст и Анатолий Максимов.
Торжественная церемония прошла в Атриуме Государственного академического Большого театра России.
Соответствующий проект закона в ближайшее время планирует внести группа депутатов и сенаторов.
Целью проекта стало взаимное ознакомление с современной детской литературой России и Казахстана.
В Третьяковской галерее откроется выставочный проект, посвященный масштабной реставрации полотна.
Продюсерами фильма выступают Константин Эрнст и Анатолий Максимов.
Торжественная церемония прошла в Атриуме Государственного академического Большого театра России.
Соответствующий проект закона в ближайшее время планирует внести группа депутатов и сенаторов.
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12.12.2024