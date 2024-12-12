Ольга Любимова вручила награды лучшим педагогам ДШИ

Министр культуры России Ольга Любимова наградила победителей конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств».



Торжественная церемония прошла в Атриуме Государственного академического Большого театра России.



У нас свыше 5 тысяч детских школ искусств — нигде в мире больше нет такого. Это основа нашей уникальной трехступенчатой системы творческого образования. За каждой такой школой — в селах, муниципалитетах и крупных городах — стоят уникальные люди. Хочется бесконечно благодарить вас. Сложно сдержать эмоции, когда, глядя на ваши лица, представляешь, сколько уникальных педагогов в нашей стране, сколько родителей «маленьких моцартов» и, конечно, фантастически талантливых ребят«, — сказала Ольга Любимова.



Глава Минкультуры отметила, что существенную поддержку детским школам искусств удается оказать в рамках нацпроекта «Культура», за 6 лет реализации которого свыше 1,8 тысячи школ искусств в 87 регионах страны получили новые инструменты, оборудование, учебные материалы. 841 здание было отремонтировано.



В рамках проекта «Творческие люди» поддержка оказывается педагогическим работникам ДШИ. Лучшим преподавателям на конкурсной основе вручаются премии.



Лучшей сельской школой искусств признана ДШИ села Рышково Курской области, лучшей городской — Детская школа искусств им. М. А. Балакирева в Москве. Лучшим преподавателем ДШИ стал Роман Мотылюк, сотрудник Бердской музыкальной школы имени Г. В. Свиридова в Новосибирской области.



В номинации «Лучший молодой преподаватель ДШИ» победа досталась Тагирату Алиеву, преподавателю музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ имени Сергея Агабабова в Каспийске Республики Дагестан.









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