В России предлагают запретить показ фильмов без прокатного удостоверения в онлайн-кинотеатрах

В России могут ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров.



Соответствующий проект закона в ближайшее время планирует внести группа депутатов и сенаторов. Отмечается, что законопроект запретит распространение фильмов без прокатного удостоверения на онлайн-платформах.



В настоящее время прокатное удостоверение требуется только для картин, которые демонстрируются в обычных кинотеатрах.



По словам одного из инициаторов законопроекта, изменения необходимы из-за возникновения контента в «серой» зоне.



Вместе с тем стриминговые платформы считают подобные меры излишними и предупреждают о том, что пользователи могут таким образом лишиться большого количества контента.









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