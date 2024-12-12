В России предлагают запретить показ фильмов без прокатного удостоверения в онлайн-кинотеатрах

12.12.2024
В России могут ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров.
Соответствующий проект закона в ближайшее время планирует внести группа депутатов и сенаторов. Отмечается, что законопроект запретит распространение фильмов без прокатного удостоверения на онлайн-платформах.
В настоящее время прокатное удостоверение требуется только для картин, которые демонстрируются в обычных кинотеатрах.
По словам одного из инициаторов законопроекта, изменения необходимы из-за возникновения контента в «серой» зоне.
Вместе с тем стриминговые платформы считают подобные меры излишними и предупреждают о том, что пользователи могут таким образом лишиться большого количества контента.
Фото: Pixabay.com