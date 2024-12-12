Совфед одобрил поправки в закон «Об объектах культурного наследия»

Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».



Поправки уточняют полномочия федерального органа охраны объектов культурного наследия.



Документ уточняет порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы. В законе закрепляется необходимость аттестации экспертов по проведению экспертизы, полномочие Минкультуры РФ по определению порядка проведения такой аттестации, ее приостановке или лишению аттестации эксперта.



Закон определяет также понятие и основные признаки государственной историко-культурной экспертизы.



Реализация закона, считают эксперты, будет способствовать как увеличению количества экспертов, так и повышению качества их работы.









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