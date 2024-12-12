В РГДБ прошел фестиваль семейных театров «Домашний театр на гастролях в библиотеке»

В Российской государственной детской библиотеке прошел фестиваль семейных театров «Домашний театр на гастролях в библиотеке».



На мероприятии, приуроченном к Году семьи, были представлены театральные постановки, созданные участниками одной или нескольких семей.



Основной целью фестиваля организаторы ставят развитие семейного театрального творчества как способа сохранения культурных традиций и воспитания подрастающего поколения через искусство.



В рамках фестиваля прошли показы постановок «ЛА-ЛО-ЛУЖА» от театра «Снарк», «Когда я стану взрослым» театрального объединения «Мамин театр», «Кофейная кантата» театра «Арт-команда 0+», «Легенды о драконе» домашнего театра «Пуговица», «Как Финдус потерялся» театра «Машины истории».



Участниками фестиваля стали более 400 семей из Москвы и Московской области.









Фото: пресс-служба Минкультуры России