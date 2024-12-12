Названы имена лауреатов «Русской премии»

Объявлены лауреаты Международного литературного конкурса «Русская премия».



Премия вручается авторам, живущим за рубежом и пишущим на русском языке.



Церемония награждения прошла в Москве. Премия вручалась в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия». Каждая из номинаций включает три призовых места, передает пресс-служба премии.



Организаторы рассказали, что в 2024 году на соискание премии поступило 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В короткий список вошли произведения авторов из 11 стран.



В номинации «Проза» победителем признана Хелена Побяржина с романом «Валсарб» (Белоруссия). Второе место досталось Даниэлю Бергеру за роман «Кофе с перцем» (Киргизия), третье место занял Тимур Нигматуллин с произведением «Я не вру, мама» (Казахстан).



В категории «Поэзия» первое место присуждено Сергею Полынину за подборку стихотворений «И немного музыки неисполнимой». Второе место досталось Адалату Исмаилову с поэмой «Дальтоник», третье — Наталье Белоедовой за сборник стихотворений «Хрупкие стены» (Узбекистан).





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