В центре «Зотов» пройдет городской фестиваль «Архитектура для людей»

В Москве пройдет городской фестиваль «Архитектура для людей».



Мероприятие пройдет в центре «Зотов» с 12 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Программа фестиваля включает выставку и культурно-просветительские мероприятия.



«Нам показалось важным сделать очень яркое, <...> сочное высказывание, которое будет квинтэссенцией этой идеи, что архитектура с нами ментально связана гораздо больше, чем мы думаем. Она связана с нами не только потому, что дает нам крышу над головой, тепло, <...> очень понятные утилитарные вещи, она еще и формирует наш взгляд на жизнь во многом, формирует наши эмоции очень сильно, намного сильнее, чем нам кажется, намного», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



Кузнецов отметил, что новая экспозиция поможет посетителям почувствовать, что архитектура является важнейшим искусством, связанным с человеческой ментальностью, видовым отличием человека.



В рамках фестиваля десять московских архитектурных бюро создали в центре «Зотов» иммерсивную экспозицию-лабиринт «Эмоции архитектуры».



Культурная программа фестиваля будет включать кинопоказы, лекции, мастер-классы, воркшопы для детей и взрослых, танцевально-пространственный практикум и многое другое.