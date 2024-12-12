В Москве пройдет XXIX церемония музыкальной премии «Золотой граммофон»

В Москве пройдет XXIX церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».



Мероприятие пройдет 12 декабря на «ВТБ-Арене», передает пресс-служба премии. Участниками церемонии станут народная артистка России Лариса Долина, заслуженный артист России Дима Билан, специальными гостями станут народные артисты России Юрий Антонов и Григорий Лепс.



«Церемония «Золотой граммофон» подводит музыкальные итоги года, объединяя на одной сцене самых ярких исполнителей и любимые песни. Каждая композиция, которая хотя бы раз побывала на вершине одноименного хит-парада в эфире «Русского Радио», попадает в эту золотую коллекцию и навсегда становится музыкальной визитной карточкой своей эпохи», — рассказали организаторы.



В рамках церемонии пройдут также выступления Владимира Преснякова, Сергея Лазарева, Ирины Дубцовой, других звезд российской эстрады.



Проведут церемонию Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.









Фото: кадр видео