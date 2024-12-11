Композитор Марк Левянт удостоился госнаграды «Орден Почета»

Президент России Владимир Путин наградил Марка Григорьевича Левянта орденом Почета за его значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную деятельность. Об этом свидетельствует указ главы государства.





Марк Левянт, народный артист России и заслуженный деятель искусств РСФСР, занимает важные позиции в музыкальной сфере. Он является композитором, исполнителем и общественным деятелем, а также заместителем председателя Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России» и председателем Самарской организации этого союза.





На протяжении пяти десятилетий имя Марка Левянта связано с музыкальной и театральной культурой Самарского региона. Его мелодии стали неотъемлемой частью жизни города, а песня «В старой части города» приобрела статус «визитной карточки» Самары. Левянт создал множество произведений, включая симфоническую и камерно-инструментальную музыку, вокальную лирику, хоровые сочинения, музыку для кино и крупные музыкально-сценические работы для театра.





Многочисленные песни композитора входят в репертуар известных исполнителей и коллективов России. Он активно проводит концерты и выступает с авторскими программами по всей стране.









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