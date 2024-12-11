Остин Батлер исполнит главную роль в новом «Американском психопате»

Остин Батлер получил главную роль в свежей интерпретации романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат», которую адаптирует Луки Гуаданьино для компании Lionsgate. Об этом пишет Variety.





Несмотря на слухи о том, что Джейкоб Элорди мог стать кандидатом на роль Патрика Бейтмана, этот кастинг не состоялся. Батлер и Элорди имеют общую черту: оба актеры сыграли различные версии Элвиса в фильмах Софии Копполы и База Лурмана.





Сценарий к фильму написал Скотт З. Бернс, известный по работе над проектом «Прачечная». Эта новая адаптация не станет ремейком картины 2000 года, а предложит зрителям уникальный взгляд на оригинальный роман Эллиса.









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