Не стало болгарского альпиниста и режиссер Дойчин Василев

На 80-м году жизни скончался Дойчин Василев, выдающийся болгарский альпинист, путешественник и режиссер документального кино. В своей кинокарьере он снял четыре значимые ленты, среди которых проекты «Джомолунгма» (1997) и «Белые сны» (2001).





Иван Попйорданов, бывший руководитель телекомпании и давний партнер Василева, сообщил о его смерти на сайте БНР. Он отметил, что Василев ушел из жизни после перенесенного инсульта.





Дойчин Василев стал участником трех национальных гималайских экспедиций в 1980-х годах и пять раз покорял вершины-восьмитысячники. В 2004-2005 годах он также принимал участие в антарктической экспедиции, которая получила признание от канала Discovery как одна из самых значимых в истории исследований Антарктики.









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