В Музее Победы завершилась посвященная 110-летию Владимира Долгих выставка

11 декабря в Музее Победы подвели итоги выставки «Владимир Долгих: человек-легенда». На закрытии мероприятия директор Детского центра музея Елена Слесаренко подчеркнула, что Владимир Иванович Долгих стал примером любви к родине и вдохновения для многих. Она отметила, что его мечты о будущем помогли многим, включая участников выставки, которые прибыли из самого северного населенного пункта России — поселка Диксон Красноярского края.





Экспозиция стала результатом совместной работы юных музейщиков и педагогов Областного технолицея имени Владимира Долгих и московской школы № 709. Школьники разработали концепцию выставки, провели интервью с внуком ветерана и создали аудиогид, который рассказывает о жизни Владимира Долгих голосами молодежи. Кроме того, лицеисты подготовили плакаты о его жизненном пути и организовали увлекательный квест для посетителей.





Выставка охватывала все этапы жизни ветерана. Гости узнали о его детстве, учебе и увлечениях, а также о боевом пути во время Великой Отечественной войны. Значительное внимание уделили его работе в металлургической отрасли и вкладу в развитие ветеранского движения в Москве.





Владимир Иванович Долгих был не только ветераном войны, но и дважды Героем Социалистического Труда, почетным гражданином Москвы, Красноярского края и Норильска. Он получил множество наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней.





После войны Долгих работал в горно-металлургической сфере и возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат, где инициировал строительство новых предприятий, что значительно увеличило производство металла. С 2002 года он занимал пост председателя Московского городского совета ветеранов, а также был депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации.





В ноябре 2017 года Владимир Долгих возглавил Общественный совет Музея Победы, где активно занимался вопросами патриотического воспитания и взаимодействия с ветеранскими организациями.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы