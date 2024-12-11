В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Герои Рунета 2024»

11.12.2024

В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Герои Рунета 2024»
На торжественной церемонии в столице наградили лауреатов премии «Герои Рунета 2024». Об этом сообщила пресс-служба ИРИ в Telegram-канале.

Мероприятие стало важным моментом для признания людей, персонажей и явлений, оказавших значительное влияние на развитие российского Интернета и общественные события.

Генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский вручил награду в специальной номинации от Общественного совета при Минцифры, отметив успехи в реализации концепции сервисного государства. Портал Госуслуги удостоился этой награды за свои достижения в данной области.


Фото: Pixabay.com