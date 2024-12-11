В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Герои Рунета 2024»

Премия отмечает тех, кто сыграл важную роль в общественно значимых событиях и достижениях российског...
Съемки ленты будут проходить в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях.
Зрители увидели артефакты в Доме журналиста.
Заслуженный артист России получил должность руководителя Севастопольского театра оперы и балета.
Международное событие проходило с 15 по 17 ноября.
Премия отмечает тех, кто сыграл важную роль в общественно значимых событиях и достижениях российског...
Съемки ленты будут проходить в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях.
Зрители увидели артефакты в Доме журналиста.
Заслуженный артист России получил должность руководителя Севастопольского театра оперы и балета.
Международное событие проходило с 15 по 17 ноября.
Премьера фильма ожидается в конце 2025 года.
Организаторы конкурса — Союз российских писателей (СРП) и наследники писателя.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству выразил тревогу из-...
Речь идет о выступлении государственного ансамбля «Симд».
Соответствующее распоряжение поступило от Росимущества.
Экспозиция размещена в стенах Константиновского дворца в Стрельне и включает более 40 произведений ж...
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Участие в выставке примут более 2 тысяч человек, в том числе из удаленных регионов России.
Гран-при за лучший фильм Международного конкурса достался картине «Окуриомоно» режиссера Лоранс Леве...
Участниками гала-концерта станут лучшие исполнители концертных программ — солисты Большого театра Ро...
Это на 10 млн рублей больше, чем в 2023 году.
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«Интермузей. Экспо» пройдет с 19 по 21 декабря в выставочном пространстве Новой Третьяковки на Крымс...
Показы отечественных фильмов пройдут в Мумбаи и Дели в рамках Фестиваля российского кино.
Фестивальные показы пройдут в Мумбаи и Дели с 12 по 15 декабря.
11.12.2024