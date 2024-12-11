Фильм «Морозко» с Боярской выйдет на больших экранах 14 февраля 2026 года

Выход семейной сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской в главной роли назначен на 14 февраля 2026 года. Эту информацию ТАСС подтвердили представители компании «Централ партнершип», выступающей дистрибьютером проекта.





Семейная сказка создается при сотрудничестве студий Star Media и «Централ партнершип», которая входит в состав «Газпром-медиа», при поддержке Фонда кино. Съемки пройдут в Подмосковье, Карелии, а также в Ленинградской и Липецкой областях. В качестве локаций выступят историческое поселение Сельга, туристическая деревня Мандроги, горный парк «Рускеала» и природный парк «Кудыкина гора».





В новом фильме, режиссером которого является Эдуард Бордуков, снимаются такие актеры, как Кирилл Зайцев, Светлана Колпакова, Артем Быстров, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев и Михаил Тарабукин, наряду с Елизаветой Боярской.





Бордуков отметил, что создатели хотят предложить зрителям сказку, которая объединит архетипы русского фольклора с эффектными фэнтезийными элементами. Он добавил, что история будет более масштабной как по количеству персонажей, так и по действиям на экране. Режиссер акцентировал внимание на том, что новая версия «Морозко» удивит зрителя новыми сюжетными поворотами и зрелищной борьбой добра со злом, при этом сохранит легкость, юмор и главную тему — любовь.









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