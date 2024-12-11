В Петербурге показали принадлежавшие Евгению Шварцу уникальные предметы

Уникальные подлинные предметы, принадлежавшие Евгению Шварцу, из коллекции Литературного музея «ХХ век» впервые были представлены широкой публике в Доме журналиста.





В список раритетов вошли: чайный столик, запечатленный на фотографиях; любимая фарфоровая чернильница писателя времен правления Николая I и перьевая ручка-вставочка, с помощью которых создавался сказочный мир, ставший частью культурного кода нашей страны; личное пресс-папье виде книги; прижизненное издание пьесы «Снежная королева» 1939 года; подлинный автограф знаменитого литератора — рукопись статьи «О сказке».





Государственный литературный музей «ХХ век» при поддержке Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России 10 декабря провел предновогоднее заседание Журналистского клуба «Ловцы слов», посвященного наследию замечательного сказочника прошлого века Евгения Шварца. Гостей клуба приветствовали директор по развитию Дома журналиста, где проходило мероприятие, Елена Владиславовна Ворожева и директор Государственного литературного музея «ХХ век» Марина Валерьевна Линович.





Уникальные предметы из фондов музея представляли его сотрудники и внучка Шварца — Мария Олеговна Крыжановская. От нее гости узнали о значении представленных музеем предметов в жизни писателя, о традициях празднования Нового года в семье, об эвакуации Шварца и его близких во время Великой Отечественной войны, а также многие другие интересные подробности жизни писателя. Мария Олеговна отметила также, что в фондах музея хранятся два отрывных календаря, которые так любил Евгений Львович. Один за 1957 год - почти полностью использованный. А другой календарь, почти полный, начинается с 16 января, так как 15 января 1958 года великого сказочника не стало.









Фото: Предоставлено пресс-службой Государственного литературного музея «XX век»