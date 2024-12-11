Ильдар Абдразаков пригласил Анну Касаткину на пост директора Севастопольского театра

Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, недавно получивший назначение на должность художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета от министра культуры Ольги Любимовой, объявил о назначении на пост директора театра экс-руководителя Приморской сцены Мариинского театра Анны Касаткиной. Об этом артист рассказал ТАСС.





Абдразаков подчеркнул , что убежден в успешности Касаткиной на новой должности, отметив, что её опыт руководства Приморской сценой Мариинского театра, а также совместная работа над проектами его Фонда создадут надежную основу для формирования новой команды.





Ильдар Абдразаков также сообщил, что не собирается прекращать свою сольную карьеру и планирует сосредоточиться на формировании творческих планов и коллектива театра. Он пообещал обеспечить разнообразие репертуара, чтобы к моменту открытия нового театрального комплекса зрители могли насладиться полноценной афишей.





Кроме того, артист выразил надежду, что сотрудничество театра с новой хореографической академией станет дополнительным стимулом для развития творческих способностей молодежи.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой