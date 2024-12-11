Ильдар Абдразаков пригласил Анну Касаткину на пост директора Севастопольского театра

11.12.2024

Ильдар Абдразаков пригласил Анну Касаткину на пост директора Севастопольского театра
Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, недавно получивший назначение на должность художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета от министра культуры Ольги Любимовой, объявил о назначении на пост директора театра экс-руководителя Приморской сцены Мариинского театра Анны Касаткиной. Об этом артист рассказал ТАСС.

Абдразаков подчеркнул, что убежден в успешности Касаткиной на новой должности, отметив, что её опыт руководства Приморской сценой Мариинского театра, а также совместная работа над проектами его Фонда создадут надежную основу для формирования новой команды.

Ильдар Абдразаков также сообщил, что не собирается прекращать свою сольную карьеру и планирует сосредоточиться на формировании творческих планов и коллектива театра. Он пообещал обеспечить разнообразие репертуара, чтобы к моменту открытия нового театрального комплекса зрители могли насладиться полноценной афишей.

Кроме того, артист выразил надежду, что сотрудничество театра с новой хореографической академией станет дополнительным стимулом для развития творческих способностей молодежи.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой