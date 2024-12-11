Издательство «Архипелаг» представило свои новинки на детской книжной ярмарке в Шанхае

Издательство «Архипелаг» во второй раз подряд приняло участие в Китайской международной детской книжной ярмарке, которая проходила с 15 по 17 ноября при поддержке Ассоциации креативных индустрий (АКИ).





В течение трех дней директор «Архипелага» Светлана Смольнякова и главный редактор Михаил Лукашевич провели более 50 встреч с издателями, литературными агентами, представителями зарубежных типографий и художниками-иллюстраторами. На ярмарке они представили бестселлеры текущего года, а также новые книги и продолжения популярных серий, которые вызвали интерес у покупателей прав на предыдущей ярмарке.





Обсуждения шли не только на стендах и в переговорных зонах, но и в неформальной обстановке. В конце первого дня организаторы устроили издательский ужин в ресторане на крыше Шанхайского музея современного искусства. Участники смогли обсудить актуальные вопросы международной издательской индустрии, включая проблемы трансграничных платежей за права на книги и изменение читательских предпочтений в сторону более объемных текстов.









Фото: Предоставлено пиар-службой издательства «Архипелаг»