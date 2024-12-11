На Международном кинорынке представили экранизацию романа «Авиатор»

На Международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» презентовали долгожданную экранизацию знаменитого произведения «Авиатор». Проект реализован телеканалом «КИНОТВ», медиагруппой «Красный квадрат» и компанией «Атмосфера кино» под руководством режиссера Егора Кончаловского. Первый тизер-трейлер фильма показали в рамках мероприятия.





Роман «Авиатор» стал обладателем нескольких престижных международных наград, включая «Большую книгу», «Клио» и «BookStar-2019». На более чем тридцати языках книга получила признание как в России, так и за ее пределами. Идея экранизации появилась почти сразу после выхода романа, а съемки стартовали в прошлом году. Помогал в создании фильма известный сценарист и писатель Юрий Арабов, который работал в тесном сотрудничестве с автором романа Евгением Водолазкиным.





Писатель отметил, что фильм не стал простым визуальным пересказом книги. Он нацелился на создание новой интерпретации, что, по его словам, неизбежно требует определенного разрушения оригинала. Режиссер Егор Кончаловский подчеркнул сложность задачи экранизации литературного произведения, отметив необходимость передать атмосферу и дух романа в рамках полнометражного фильма.





Сюжет «Авиатора» разворачивается вокруг Иннокентия Платонова, ученика авиаконструктора Жуковского, который оказывается обвиненным в преступлении и попадает в Соловецкий лагерь. Там он становится участником эксперимента по крионике, а в 2025 году ученый Константин Гейгер удачно размораживает его. Платонов, выживший после долгого сна, сталкивается с трудностями при попытке вернуться к обычной жизни.





Главные роли в фильме исполнили Александр Горбатов и Константин Хабенский. В проекте также задействованы другие известные актеры, такие как Евгений Стычкин, Ирина Пегова и Дарья Кукарских. Музыку к фильму написал композитор Максим Фадеев.





По словам команды, фильм затрагивает важные темы любви, прощения и времени, ставя перед зрителем вопросы о том, как герой сможет адаптироваться к новому, далеко не привычному миру. Режиссер и его команда нацелились создать визуально выразительную работу, воссоздавая различные эпохи, поэтому съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и на Соловецком архипелаге. Премьера «Авиатора» запланирована на конец 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой проекта