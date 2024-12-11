Швыдкой заявил, что России важно донести необходимость сохранения культурного наследия в Сирии

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул важность донесения до новой власти Сирии необходимости охраны культурного наследия страны. Он выразил особую озабоченность по поводу угрозы, исходящей для христианских и доисламских памятников в регионе.





Швыдкой в беседе с ТАСС отметил , что МИД, Министерство культуры России и ассоциации музеев активно беспокоятся о сохранении исторических объектов в Сирии. Он указал на значительное количество монастырей в стране и подчеркнул, что Русская православная церковь может сыграть ключевую роль в этом процессе. Специальный представитель добавил, что сейчас важно наладить диалог с властями, чтобы обсудить необходимость защиты культурного наследия, включая выдающиеся музеи, с которыми сотрудничает российское сообщество. Он пообещал заняться этой задачей в ближайшее время.





В своей речи Швыдкой также акцентировал внимание на нестабильной ситуации вокруг христианских и доисламских памятников, которая вызывает наибольшую тревогу.





Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о приостановке работ по реставрации Триумфальной арки в Пальмире в рамках российско-сирийского проекта из-за сложной ситуации в стране.











Фото: Минкультуры России / Telegram-канал