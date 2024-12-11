В Булгаковском доме в Москве назвали победителей Литературного конкурса им. Маканина

Международный литературный конкурс имени В. С. Маканина «Голоса» в этом году проводился впервые.

В номинации «Лучший рассказ» лауреатами первой степени стали Рада Полищук из Москвы (рассказ «Зига и Зигфрид») и Арсен Титов из Екатеринбурга (рассказ «Март»). Второе место у Николая Железняка и Марии Косовской из Москвы. Третье — у Виктории Беляевой (Ростовская область) и Олега Глушкина (Калининград).

В номинации «Лучшая критическая статья (эссе) о творчестве В. С. Маканина и произведениях современных писателей» лучшей стала Екатерина Иванова (Е. Федорчук). Второе место у Ксении Незговоровой и Константина Комарова, третье — у Владимира Бодрова, Вячеслава Михайлова и Людмилы Суровой.

Лауреаты, занявшие первое место получат сертификаты на стипендию для издания своей авторской книги.

В оргкомитет конкурса вошли дочь писателя Екатерина Маканина, первый секретарь правления СРП Светлана Василенко и главный редактор журнала «Литературные знакомства» Лола Звонарева. Председатель жюри — Светлана Василенко.

В конкурсе могли принять участие пишущие на русском языке профессиональные литераторы, члены российских писательских союзов, литературных объединений, студенты Литературного института А. М. Горького и других творческих вузов России, Беларуси и стран СНГ в возрасте старше 18 лет.

Владимир Семенович Маканин (1937-2017) — русский писатель, обладатель премий «Русский Букер», «Большая книга», «Ясная Поляна», Государственной премии России, Европейской премии. Самый известный роман «Асан». В 2008 году вышла экранизация повести писателя «Кавказский пленный» — фильм Алексея Учителя «Пленный».

Фотография: Владимир Буев. На фотографии победитель за лучший рассказ Рада Полищук.