Рада Дзагоева назвала событие года в культурной жизни Южной Осетии

Министр культуры Южной Осетии Рада Дзагоева отметила, что выступление государственного ансамбля «Симд» в концертном зале имени Петра Чайковского в Москве стало одним из самых значимых событий культурной жизни республики.





На пресс-конференции в Sputnik, посвященной итогам года, Дзагоева рассказала о реализованных проектах и перспективах развития национальной культуры в будущем. Ансамбль «Симд» провел сольный концерт в марте этого года, вернувшись на сцену зала, где выступал 20 лет назад. Концерт собрал полный зал поклонников искусства.





Кроме того, министр выделила приглашение ансамбля «Симд» в постоянные участники проекта «Мы-Россия» как еще одно важное достижение. Она напомнила, что весной этого года состоялась рабочая встреча с заместителем министра культуры России Андреем Малышевым, в ходе которой была достигнута договоренность о ежегодном участии ансамбля в этом проекте.



