Эдуарда Суворова освободили от должности главы «Ленфильма»

Соответствующее распоряжение поступило от Росимущества.
Экспозиция размещена в стенах Константиновского дворца в Стрельне и включает более 40 произведений ж...
Картина выйдет в широкий прокат в наступающем году.
Участие в выставке примут более 2 тысяч человек, в том числе из удаленных регионов России.
Гран-при за лучший фильм Международного конкурса достался картине «Окуриомоно» режиссера Лоранс Леве...
Соответствующее распоряжение поступило от Росимущества.
Экспозиция размещена в стенах Константиновского дворца в Стрельне и включает более 40 произведений ж...
Картина выйдет в широкий прокат в наступающем году.
Участие в выставке примут более 2 тысяч человек, в том числе из удаленных регионов России.
Гран-при за лучший фильм Международного конкурса достался картине «Окуриомоно» режиссера Лоранс Леве...
Участниками гала-концерта станут лучшие исполнители концертных программ — солисты Большого театра Ро...
Это на 10 млн рублей больше, чем в 2023 году.
Трансляция именно этого балета будет доступна в прямом эфире на Первом канале, а также во многих рос...
«Интермузей. Экспо» пройдет с 19 по 21 декабря в выставочном пространстве Новой Третьяковки на Крымс...
Показы отечественных фильмов пройдут в Мумбаи и Дели в рамках Фестиваля российского кино.
Фестивальные показы пройдут в Мумбаи и Дели с 12 по 15 декабря.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.
Одним из проектов учреждений станет видеопроект «Пушкин. Прекрасная эпоха» с участием молодых артист...
Посмотреть балет Юрия Григоровича москвичи смогут в нескольких районах города.
Выставка «105.Лучшее» откроется в музее-заповеднике «Александровская слобода».
Мероприятие прошло в Концертном зале «Октябрьский».
Организаторы смотра ставят целью приобщение нового поколения к истории России через призму кинематог...
Выступления прошли в Русском доме в Софии и концертном зале в городе Плевен.
Жуков подал в Арбитражный суд Москвы три иска о признании права на произведения, исполнения и фоногр...
Вещание радиостанции началось 10 декабря 1990 года.
11.12.2024