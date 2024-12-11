Эдуарда Суворова освободили от должности главы «Ленфильма»

11.12.2024

Эдуарда Суворова освободили от должности главы «Ленфильма»
РБК сообщает, что Эдуард Суворов больше не занимает пост руководителя киностудии «Ленфильм». Это решение стало известно благодаря распоряжению Росимущества, доступному изданию.

На его место как минимум на шесть месяцев назначена Надежда Андрющенко. Пресс-служба киностудии пока не подтвердила данную информацию.

Издание также напоминает, что Суворов возглавил «Ленфильм» в конце февраля, после того как предыдущий директор Федор Щербаков оказался в розыске по уголовному делу.


Фото: Pixabay.com