В Петербурге открылась выставка живописца Алексея Кузнецова

В Санкт-Петербурге открылась выставка произведений выдающегося советского и российского живописца, педагога, заслуженного художника РСФСР Алексея Кузнецова.



Экспозиция размещена в стенах Константиновского дворца в Стрельне и включает более 40 произведений живописи и графики, охватывающих период с 1940-х по 1990-е годы.



Наиболее широко на выставке представлены произведения «вьетнамского цикла». Во Вьетнаме Кузнецов жил и работал с 1960 по 1962 годы.



На выставке представлены также эскизы и этюды к картинам «Великий почин» и «Ленин на II съезде РСДРП».



Организаторы отметили, что выставка Кузнецова стала заключительной частью трилогии, приуроченной к Году семьи в России.



Посетить выставку можно до 7 февраля 2025 года.









Фото предоставлено организатором