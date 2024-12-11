Вышли первые кадры фильма «Жванецкий»

Фото: пресс-служба «Вселенная кино»

Производством фильма-концерта занимались кинокомпании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при участии медиагруппы «Красный квадрат».Картина выйдет в широкий прокат в наступающем году.Креативным продюсером проекта выступила Наталья Жванецкая, художественным руководителем — Евгений Гришковец, режиссером — Вадим Плохотников.В актерский состав картины вошли Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Владимир Вдовиченков, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко и другие.«Зрителей ждут откровения звёзд о знаменитом писателе, репетиции концертных номеров и уникальные кадры, снятые в доме Михаила Михайловича, а также ранее неизданные произведения», — рассказали создатели.