Вышли первые кадры фильма «Жванецкий»

Вышли первые кадры фильма «Жванецкий»

11.12.2024

Создатели фильма «Жванецкий» представили первый трейлер картины.

Производством фильма-концерта занимались кинокомпании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при участии медиагруппы «Красный квадрат».

Картина выйдет в широкий прокат в наступающем году.

Креативным продюсером проекта выступила Наталья Жванецкая, художественным руководителем — Евгений Гришковец, режиссером — Вадим Плохотников.

В актерский состав картины вошли Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Владимир Вдовиченков, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко и другие.

«Зрителей ждут откровения звёзд о знаменитом писателе, репетиции концертных номеров и уникальные кадры, снятые в доме Михаила Михайловича, а также ранее неизданные произведения», — рассказали создатели.

Фото: пресс-служба «Вселенная кино»